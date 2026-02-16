Deutschland verlängert die Grenzkontrollen um weitere sechs Monate

HQ

Deutschland wird die Grenzkontrollen mit den Nachbarländern um weitere sechs Monate über den 15. März hinaus verlängern, sagte Innenminister Alexander Dobrindt in am Montag veröffentlichten Äußerungen.

Im Gespräch mit der deutschen Zeitung Bild sagte Dobrindt, die Kontrollen seien aufgrund der aktuellen Sicherheitslage weiterhin notwendig und seien Teil einer umfassenderen Neuorganisation der deutschen Migrationspolitik.

Alexander Dobrind // Shutterstock

Laut dem Bericht informiert die Regierung die Europäische Kommission über die Verlängerung, wie es die Regeln der Europäischen Union für vorübergehende interne Grenzkontrollen vorschreiben...

"Wir weiten die Kontrollen an den Grenzen zu unseren Nachbarländern aus. Grenzkontrollen sind ein Element unserer Neuorganisation der Migrationspolitik in Deutschland", zitierte Bild Dobrindt.