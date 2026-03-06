Deutschland setzt nach dem Anstieg der Viehangriffe die Legalisierung der Wolfsjagd ein

HQ

Das Unterhaus Deutschlands hat ein Gesetz verabschiedet, das die Wolfsjagd als Reaktion auf eine wachsende Population und einen Anstieg von Angriffen auf Nutztiere ermöglichen würde. Die Maßnahme wurde mit Unterstützung der regierenden Mitte-rechts-Koalition und der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland verabschiedet.

Wenn das Gesetz das Oberhaus genehmigt, können die deutschen Bundesländer zwischen Juli und Oktober Wolfsjagden in dichten Populationsgebieten genehmigen. Wölfe, die zuvor Nutztiere angegriffen haben, könnten unabhängig von ihrem Schutzstatus ebenfalls erschossen werden.

