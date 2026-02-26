HQ

Die deutsche Regierungskoalition hat den geplanten langfristigen Rahmen für den Kauf von Angriffsdrohnen von zuvor 4,3 Milliarden auf 2 Milliarden Euro gekürzt und verweist auf die Notwendigkeit einer stärkeren parlamentarischen Kontrolle über die Verteidigungsausgaben. Die Gesetzgeber warnten, dass das Abkommen ohne Aufsicht langfristige Haushaltsverpflichtungen im Wert von Milliarden schaffen könnte.

Der Haushaltsausschuss des Parlaments genehmigte eine anfängliche Tranche von 540 Millionen Euro für herumlungernde Munition der deutschen Start-ups Helsing und Stark Defence. Im Rahmen des überarbeiteten Plans wurde jedoch die Gesamtvertragswerte für jedes Unternehmen auf 1 Milliarde Euro begrenzt, was einen vorsichtigeren Ansatz widerspiegelt, trotz der im vergangenen Jahr eingeführten lockereren Kreditregeln.

Die Beschaffungskampagne erfolgt, während Berlin die Aufrüstung nach Russlands Invasion der Ukraine beschleunigt und versucht, seine in Litauen stationierte 45. Panzerbrigade zu verstärken...