Deutschland gibt grünes Licht für den Wehrdienst, zunächst auf freiwilliger Basis

Die neueste Nachrichten über Deutschland . Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf verabschiedet, der den freiwilligen Wehrdienst als Teil der umfassenderen Bemühungen zur Stärkung der Landesverteidigung vorsieht. "Die Bundeswehr muss wachsen", sagte Pistorius auf einer Pressekonferenz.

"Die Sicherheitslage, vor allem die aggressive Haltung Russlands, macht dies notwendig. Wir brauchen nicht nur eine gut ausgerüstete Truppe. Wir brauchen aber auch eine personell starke Bundeswehr. Nur dann wird die Abschreckung insgesamt gegenüber Russland wirklich glaubwürdig sein."

Die Initiative zielt darauf ab, den Pool der Reservisten zu erweitern und mehr junge Menschen zu ermutigen, eine Karriere in den Streitkräften einzuschlagen, lässt aber auch die Tür für die Wiedereinführung der Wehrpflicht offen, wenn die Rekrutierungsziele nicht erreicht werden.

Der Plan markiert eine Abkehr von der Abhängigkeit des Landes von Berufssoldaten seit dem Ende der Wehrpflicht vor über einem Jahrzehnt und spiegelt die wachsende Sorge um die Sicherheit in Europa wider. Der Vorschlag geht nun an das Parlament, wo eine intensive Debatte erwartet wird.