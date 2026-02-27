Deutschland gewährt dem Militär umfassendere Befugnisse zur Bekämpfung von Drohnen

HQ

Das Unterhaus des deutschen Parlaments, der Bundestag, hat beschlossen, die Befugnisse der Streitkräfte zur Abfangung oder Abschuss von Drohnen auszuweiten, da seit Russlands Invasion in der Ukraine die Sichtungen stark gestiegen sind. Die Gesetzgeber haben Änderungen am Luftsicherheitsgesetz genehmigt, die schnellere und flexiblere Reaktionen ermöglichen.

Laut Reuters kann die Bundeswehr nach den neuen Regeln Störgeräte oder Waffen einsetzen, wenn zivile Behörden Unterstützung anfordern. Das Verteidigungsministerium wird auch in der Lage sein, in Notsituationen eigenständig Einsätze zu autorisieren, wodurch die Reaktionszeiten auf potenzielle Bedrohungen beschleunigt werden.

Die Polizei bleibt weiterhin für die Durchsetzung von Drohnen verantwortlich, verfügt jedoch oft nicht über spezialisierte Ausrüstung. Die Gesetzgebung verschärft außerdem die Strafen für das Einfliegen von Drohnen in den Luftraum von Flughäfen, sodass solche Straftaten mit bis zu zwei Jahren Gefängnis statt mit Geldstrafen bestraft werden...