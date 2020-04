Destroy All Humans! heizt euch im Sommer ein

Am 28. Juli wird Black Forest Games aus Offenburg, Baden-Württemberg, die Alien-Invasion Destroy All Humans! auf PC, Playstation 4, Xbox One und Google Stadia entfesseln. Publisher THQ Nordic hat heute den sommerlichen Starttermin für das Remake bekanntgegeben und einen frischen Gameplay-Trailer präsentiert. Crypto-137 zeigt uns darin einige seiner fiesen Praktiken, um die Menschheit zu verwirren. Das Alien nutzt unsere Leichtgläubigkeit aus, ehe er uns mit Laserstrahlen zu Fuß und aus seinem Ufo heraus vaporisiert. Auf dem PC zahlt ihr 30 Euro für den Spaß, Konsolenspieler zahlen 40 Euro. Wer das billig findet, der kann auch das Zehnfache für die Collector's Edition ausgeben.

