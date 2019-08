Destroy All Humans! erhält zwei überteuerte Sammlereditionen

Wir sind zwar noch ein Stück von der Veröffentlichung des Remakes zu Destroy All Humans! entfernt, aber das hindert Publisher THQ Nordic natürlich nicht daran, uns bereits jetzt über die beiden Sammlereditionen zu informieren, die das neue Spiel von Black Forest Games erhalten wird. Der Verlag wird zwei physische Verkaufseditionen herausbringen, eine sogenannte "DNA Collector's Edition" und die "Crypto-137 Collector's Edition". Weil das Studio mit dem Verkauf dieser überteuerten Sammlerstücke gutes Geld verdient, investieren sie früh in die ansprechende Präsentation und ihr dürft euch die Inhalte deshalb in zwei eigenen Trailern ansehen.

Die DNA Collector's Edition kostet 150 Euro und enthält folgende Bestandteile:



Spiel

Crypto'N'Cow, 23 Zentimeter hoch

Schlüsselanhänger

sechs Lithographien

ein Antistress-Spielzug

Sammlerbox mit den Maßen 35/30/30 (Zentimeter)

alle Crypto-Skins



Die Crypto-137 Collector's Edition zum Preis von 400 (!) Euro enthält die folgenden Goodies:



Spiel

Crypto-137, 60 Zentimeter hoch, 30 Zentimeter im Durchmesser

Schlüsselanhänger

sechs Lithografien

Antistress-Spielzeug

Sammlerbox mit den Maßen 90/38/37 (Zentimeter)

Crypto-Skins

Crypto-Rucksack