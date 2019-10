Destiny 2 geht gerade bei Steam durch die Decke

Bungie arbeitet nicht mehr mit Activision zusammen und deshalb darf Destiny 2 seit dem 1. Oktober nicht mehr auf dem Battle.net-Client laufen. Spieler mussten auf Steam umziehen und gestern Abend sind diese und viele weitere Änderungen in Kraft getreten. Da das Game bereits zwei Jahre auf dem Buckel hat, muss man nicht mehr unbedingt von Erfolgsmeldungen ausgehen, wenn das Spiel auf eine neue Plattform stößt, doch Bungie hat genau das noch einmal bewerkstelligen können.

Seitdem das Hauptspiel gestern Abend mit den vielen Inhalten der letzten Jahre kostenlos spielbar ist, konnte sich Bungie direkt die Spitze der Steam-Verkaufscharts sichern. Destiny 2 belegt dort die ersten beiden Plätze, da die Deluxe-Edition mit der neuen Shadowkeep-Erweiterung ebenfalls sehr gut im Rennen liegt. Darüber hinaus spricht das Studio von mehr als 219.000 gleichzeitig aktiven Spielern, ein solcher Andrang habe auf Battle.net wohl nicht existiert. Das Interesse an den neuen Inhalten scheint in der Tat ein neues Licht für Destiny 2 erzeugt zu haben. Hoffentlich hält der Entwickler das Momentum aufrecht. Unsere Eindrücke zum Spiel findet ihr an dieser Stelle.