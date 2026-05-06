Deshalb wurde Resident Evil s englischer Dialog so berüchtigt schlecht

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Wenn Sie das erste Resident Evil gespielt haben, als es auf PlayStation und Sega Saturn erschien, erinnern Sie sich sicher an ein erstaunlich innovatives und visuell beeindruckendes Spiel, das das Horror-Genre in der Spielewelt komplett neu definiert hat – und bis zu einem gewissen Grad gelten diese Maßstäbe bis heute. Aber vielleicht erinnern Sie sich auch an einige völlig verwirrende Dialoge, von denen einige so schrecklich waren, dass sie heute gleichermaßen als Kult und Ikone gelten.

Schlechte Übersetzungen waren damals alltäglich, aber Resident Evil war so außergewöhnlich, dass Time Extension nun Tom Shiraiwa, den ehemaligen Lokalisierungsleiter im Capcom-Büro in Osaka, interviewt hat, um herauszufinden, wie zeitlose Zeilen wie "Du warst fast ein Jill-Sandwich" oder "Es wäre vielleicht praktisch, wenn du, der Meister des Freischaltens, es mitnimmst" entstanden sind.

Es stellte sich heraus, dass das Projekt für Capcom und den Schöpfer der Serie, Shinji Mikami, so wichtig war, dass die Standardverfahren umgangen wurden, damit die japanische Abteilung die volle Kontrolle übernehmen konnte. Normalerweise schickte Shiraiwa seine Entwürfe in die USA, wo andere Mitarbeiter die Engländer übernahmen, aber in diesem Fall kümmerte sich Mikami selbst darum:

"Mikami ist tatsächlich in ein Studio in Tokio gegangen, um diese englischen Stimmen aufzunehmen. Und ich denke, vielleicht hat dieselbe Firma auch am englischen Text gearbeitet. [...] Ich denke, der Grund dafür ist, dass Mikami direkt in die Aufnahmesession eingebunden sein und ihr auch diese sehr westliche Horrorfilm-Atmosphäre geben wollte. [...] Also hat er mich bei diesem Projekt tatsächlich übersprungen, was damals sehr selten war."

Der Grund war, dass Mikami, wie erwähnt, während des gesamten Prozesses die kreative Kontrolle behalten wollte und befürchtete, dass seine Vision sonst beeinträchtigt werden könnte. Shiraiwa fährt fort:

"Mikamis Team Resident Evil wollte wirklich alles intern erledigen. Sie zögerten sogar, Leute aus dem Ausland und anderen Abteilungen von Capcom zu engagieren, außer Capcom Production Studio 4. Ihre Philosophie war, dass wenn man externe Personen einsetzt, sie nicht vollständig vermitteln können, was sie im Spiel erreichen wollen, weil sie Außenseiter sind."

Erst als Mikami bemerkte, dass die Leute über einige seiner Zeilen lachten, wurde ihm und dem Team klar, dass sie wahrscheinlich genau das geschafft hatten, was sie befürchteten, dass andere tun würden. Für Resident Evil 2 suchten sie daher externe Hilfe, und seitdem bietet die Serie beständig deutlich besseres Englisch.

Time Extension hat Shiraiwas Behauptungen mit Chris Kramer überprüft, der in den 1990er Jahren bei Capcom in den USA arbeitete, und er bestätigt die Behauptungen, indem er hinzufügt, dass die schlimmsten Zeilen definitiv nicht von ihm oder seinen Kollegen stammten.