Der zweite UK-EU-Gipfel wird Ende Juli stattfinden

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Viele Staats- und Regierungschefs sind derzeit in Frankreich und nehmen am G7-Gipfel teil, aber dies wird nicht das letzte Mal sein, dass wir diesen Sommer viele große politische Akteure an einem Ort sehen.

Der zweite UK-EU-Gipfel wurde offiziell für den 22. Juli festgelegt, und dies wird der Ort, an dem sich die EU-Staats- und Regierungschefs sowie der britische Premierminister und das Kabinett zusammenschließen werden, um ihre Beziehungen weiterzuentwickeln und ansonsten einige zentrale Themen anzugehen, die Europa betreffen.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat sich dazu geäußert, was der Gipfel angehen soll, und darauf hingewiesen, dass der Fokus darauf liegen wird, "die Lebenshaltungskosten, die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern und Chancen für junge Menschen zu schaffen." Darüber hinaus verspricht Starmer, das Ziel zu erfüllen, "unsere Beziehung neu zu stellen und Großbritannien ins Herz Europas zu stellen."

Der genaue Ort des Gipfels ist noch nicht bestätigt.