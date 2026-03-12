Der Zug Peking–Pjöngjang wird nach sechsjähriger Pause wieder aufgenommen

HQ

Der erste Personenzug seit sechs Jahren, der Peking und Pjöngjang verbindet, fuhr am Donnerstag ab und stellte eine historische Eisenbahnverbindung wieder her, die seit Beginn der COVID-19-Pandemie 2020 ausgesetzt war.

Zug K27 verließ den Bahnhof Peking für eine Fahrt von etwa 24 Stunden und 41 Minuten, fuhr nordöstlich um das Bohai-Meer herum und hielt in der chinesischen Grenzstadt Dandong. Von dort aus überquert er die Grenze nach Nordkorea und soll am Freitagabend in Pjöngjang eintreffen. Die chinesischen Eisenbahnbehörden gaben an, dass die Strecke viermal pro Woche in beide Richtungen verkehren wird, und zwar montags, mittwochs, donnerstags und samstags.

K27 // Shutterstock

Beamte in China bezeichneten den Dienst als einen Schritt zur Stärkung der Beziehungen zwischen den Nachbarländern und zur Förderung des Austauschs zwischen Menschen. Derzeit sind die Tickets hauptsächlich auf Reisende mit Geschäftsvisum beschränkt, und die Plätze beim ersten Abflug sind laut Reisebüros in Peking schnell ausverkauft.

Die kürzere Bahnstrecke zwischen Dandong und Pjöngjang wird ebenfalls den täglichen Betrieb wieder aufnehmen und die beiden Länder nach Jahren der pandemiebedingten Isolation weiter verbinden. Auch der Flugverkehr zwischen den Hauptstädten hat langsam wieder aufgenommen, wobei die staatliche Fluggesellschaft Nordkoreas begrenzte Flüge anbietet, obwohl der Tourismus in das Land weiterhin stark eingeschränkt ist.