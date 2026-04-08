Der Zelda-Film hat seinen Komponisten gefunden
Es sieht so aus, als hätte John Paesano die Ehre erhalten, was sehr gut passt, da er in der Vergangenheit die Musik für mehrere große Filme und Videospiele geliefert hat.
Obwohl noch nichts offiziell bestätigt wurde, scheint nun klar, dass Maze Runner-Komponist John Paesano Koji Kondos Erbe fortführen und den Soundtrack für den Zelda-Film im nächsten Jahr komponieren wird. Die Informationen stammen von IMDb, das mit mehreren neuen Rollen aktualisiert wurde, von denen Paesanos zweifellos die interessanteste ist.
Neben den Maze Runner-Filmen hat er auch andere Filmmusiken komponiert und verfügt über ein solides Verständnis von Videospielmusik, da er unter anderem die Soundtracks für Insomniacs Marvel's Spider-Man -Reihe und Detroit: Become Human komponiert hat. Er ist daher außergewöhnlich gut geeignet, einen Videospiel-Soundtrack für die große Leinwand zu adaptieren.
Allerdings wird Kondo selbst als Berater an der Produktion beteiligt sein, sodass hoffentlich die oh so wichtige Zelda-Musik genau richtig klingt, wenn der Zelda-Film am 7. Mai 2027 Premiere feiert.