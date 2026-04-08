Der Zelda-Film hat seinen Komponisten gefunden

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Obwohl noch nichts offiziell bestätigt wurde, scheint nun klar, dass Maze Runner-Komponist John Paesano Koji Kondos Erbe fortführen und den Soundtrack für den Zelda-Film im nächsten Jahr komponieren wird. Die Informationen stammen von IMDb, das mit mehreren neuen Rollen aktualisiert wurde, von denen Paesanos zweifellos die interessanteste ist.

Neben den Maze Runner-Filmen hat er auch andere Filmmusiken komponiert und verfügt über ein solides Verständnis von Videospielmusik, da er unter anderem die Soundtracks für Insomniacs Marvel's Spider-Man -Reihe und Detroit: Become Human komponiert hat. Er ist daher außergewöhnlich gut geeignet, einen Videospiel-Soundtrack für die große Leinwand zu adaptieren.

Allerdings wird Kondo selbst als Berater an der Produktion beteiligt sein, sodass hoffentlich die oh so wichtige Zelda-Musik genau richtig klingt, wenn der Zelda-Film am 7. Mai 2027 Premiere feiert.