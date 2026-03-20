Der Winter naht Fortnite mit engagierter Game of Thrones Zusammenarbeit im Inbound

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Die Welt von Fortnite ist bis zum Rand gefüllt mit wunderbaren und skurrilen Kollaborationen. Bald wird sich das nur weiter ausweiten, da nun bekannt wurde, dass Game of Thrones in das Fortnite Metaverse übergehen wird.

Bislang wurde zum Zeitpunkt des Schreibens nur ein kurzer Teaser für die Zusammenarbeit offiziell geteilt, mit einer Botschaft, die von einem Raben überbracht wurde, die einfach sagt: "Winter kommt". Wir wissen jedoch größtenteils, wohin dieses Crossover führen wird, da es inzwischen von Fortnite Leak-Accounts wie HypeX geteilt wurde, die die Jon Snow und Night King-Skins für das Spiel präsentiert haben.

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Sie sind im Grunde das, was man von Game of Thrones in Fortnite erwarten würde, mit Kit Harringtons rau sprechendem Helden und seinem Hauptfeind in all ihrer schwarzen Lederprunk. Schaut euch unten die Skins an.

Was wir eigentlich nicht wissen, ist, wann die Zusammenarbeit offiziell debütiert wird, aber Leaks haben angekündigt, dass sie später heute erscheinen wird und dass es trotz fehlender Präsentation eines solchen Skins auch eine Mutter der Drachen, Daenerys Targaryen-Skin geben wird.