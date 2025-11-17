Der Winter naht: Die Ukraine wendet sich an Griechenland für Gasimporte

HQ

Die Ukraine wird beginnen, Gas aus Griechenland zu importieren, um ihre Winterenergiereserven zu stärken, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag.

Beide Länder haben eine Vereinbarung abgeschlossen, die eine neue Versorgungsroute hinzufügt, während Kiew sich auf kältere Monate und anhaltende russische Angriffe auf seine Energieinfrastruktur vorbereitet. Selenskyj sagte, die Ukraine habe bereits die Finanzierung für diese Käufe organisiert und wolle fast 2 Milliarden Euro sichern, um die verlorene inländische Produktion auszugleichen.

Russland hat die Angriffe auf Kraftwerke, Übertragungsleitungen und Gasanlagen im vierten Kriegsjahr verstärkt. Selenskyj sagte, die Ukraine arbeite mit europäischen Partnern, Banken und US-Verbündeten zusammen, um Gasimporte vollständig zu finanzieren, während sie gleichzeitig langfristige Lieferverträge über polnische Partner und Aserbaidschan anstrebt, um ihre Optionen zu erweitern.

Selenskyj kündigte zudem eine umfassende Reform der staatlichen Energieunternehmen der Ukraine an, nachdem Ermittler etwa 100 Millionen Dollar an unterschlagenen Geldern entdeckt hatten. Er ordnete zwei Minister an, zurückzutreten, und sanktionierte einen ehemaligen Geschäftspartner, der als Drahtzieher des Plans identifiziert wurde. Der Präsident hat innerhalb einer Woche einen neuen Aufsichtsrat bei Energoatom gefordert, zusammen mit Führungswechseln bei Ukrhydroenergo, Naftogaz und dem Hauptgasbetreiber.