Der weltweite Umsatz von IMAX, trotz großer Einnahmen, um 13 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken

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Sowohl die Gewinne als auch der Gesamtumsatz von Imax sind in diesem Quartal im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres gesunken. Trotz einiger großer Kassenerfolge, die Ende 2025 und Anfang 2026 abschließen, scheint es bis Ende März dieses Jahres, als hätte das Kinounternehmen noch nicht ganz so viel verdient wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Laut Variety erzielte Imax für den dreimonatigen Zeitraum bis März 2026 einen Umsatz von 81 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 6,5 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres. Der Nettogewinn des Unternehmens sank um satte 26 % auf 6,2 Millionen US-Dollar. Allerdings stieg der Gewinn je Aktie auf 17 Cent, was die Erwartungen der Wall Street übertraf, da Analysten nur davon ausgingen, dass das Unternehmen im ersten Quartal 79 Millionen Dollar Umsatz erzielen würde, bei einem bereinigten Gewinn von 15 Cent pro Aktie.

Weltweit lag die Gesamtsumme von Imax bei 260 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch wenn das Ergebnis enttäuschend ist, ist es verständlich, da das riesige Ne Zha 2 nicht dazu da ist, die Leute massenhaft ins Kino zu locken. Große Erfolge wie Project Hail Mary und Avatar: Fire & Ash halfen jedoch, die Zahlen in Übereinstimmung mit den Erwartungen zu halten.

"Der Durchbruch von Project Hail Mary – einer Filmed For Imax-Veröffentlichung, die unsere ersten Kinokassenprognosen mehr als verdoppelte – zeigt, was ein gut gemachter Blockbuster erreichen kann, wenn er voll und ganz auf die Imax-Plattform setzt. Wir haben dieses Jahr mehrere Zeltstifte der erfolgreichsten Filmemacher Hollywoods, die genau das tun werden", sagte Natasha Fernandes, Finanzchefin von Imax.

Einige große Filme sollen später in diesem Jahr Imax' Technologie nutzen, darunter Die Odyssee, Dune: Teil Drei, Narnia sowie Der Mandalorianer und Grogu. Kurz gesagt, es sieht so aus, als würde sich die Lage für Imax in den kommenden Monaten verbessern.