Der Volvo EX60 ist so beliebt, dass sie gezwungen sind, die Produktion zu erhöhen

HQ

Volvo hat kürzlich seinen lang erwarteten EX60 vorgestellt, der auf einer neuen Plattform vorgestellt wird und eine neue Ära für den legendären Autohersteller einläutet. Und es scheint, dass die erste Reaktion der Verbraucher tatsächlich sehr, sehr positiv ist.

Wie InsideEVs berichtet, verzeichnet Volvo eine größere als erwartete Nachfrage nach dem EX60 und erhöht daher die Produktion, um der Beliebtheit bei Vorbestellungskunden gerecht zu werden.

Genauer gesagt, sie haben die Nachfrage als "deutlich höher als die internen Prognosen" angegeben, aber bisher keine tatsächlichen Zahlen zur Anzahl der Vorbestellungen genannt.

Das ist vielversprechend, da vorerst nur europäische Kunden einen EX60 reservieren können und US-Käufer bis später im Frühjahr warten müssen.

"Dass so viele Kunden im ersten Monat den EX60 bestellt haben, hat unsere Erwartungen übertroffen, und es ist ein gutes 'Problem'. Wir sind sehr ermutigt über die starke Nachfrage nach unserem bahnbrechenden Elektro-SUV und überprüfen nun unsere Produktionspläne für 2026, während wir uns auf den Beginn der Kundenwagenproduktion im nächsten Monat vorbereiten", sagte Erik Severinson, Chief Commercial Officer bei Volvo Cars. "