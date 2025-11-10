Der völlig verrückte Renault Espace F1 kommt in die GT7

HQ

Der Renault Espace F1 ist (wie Sie wahrscheinlich wissen) eine der skurrilsten Autokonstruktionen, die je von einem großen, namhaften Hersteller gebaut wurden, und eine wunderbar verrückte Kreation. Der französische Autoriese hat einfach einen V10 von einem Formel-1-Renault in einen Renault Espace Minivan gequetscht und jetzt ist klar, dass Polyphony Digital beabsichtigt, ihn in Gran Turismo 7 aufzunehmen. Es soll im Dezember als Teil des kommenden, lang erwarteten Spec III-Updates erscheinen, das für alle, die das Basisspiel besitzen, kostenlos sein wird.

"Der Motor stammte direkt aus einem Williams, der die Weltmeisterschaft gewann, ein 3,5-Liter-Renault-V10 mit 40 Ventilen, der rund 800 PS leistete und die Hinterräder über ein F1-Getriebe antrieb. Der Espace F1 wurde nur von einigen wenigen Formel-1-Fahrern gefahren und konnte die Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in weniger als drei Sekunden zunichte machen. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei fast 200 Meilen pro Stunde. Kohlefaser-Scheibenbremsen sorgten dafür, dass es auch in erstaunlich kurzer Zeit stehen blieb."