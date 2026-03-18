Der US-Träger USS Gerald R. Ford erleidet am 18. Tag des Krieges gegen Iran ein Feuer an Bord

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Die USS Gerald R. Ford wird voraussichtlich einen vorübergehenden Hafenstopp nach einem Brand an Bord einlegen, während sie im Krieg gegen Iran operiert.

US-Beamte berichteten, dass das Feuer, das in einem Waschraum ausbrach, fast 200 Matrosen eine Behandlung wegen Rauchvergiftung benötigte, während ein Besatzungsmitglied zur weiteren Versorgung evakuiert wurde. Das Feuer dauerte Stunden, um eingedämmt zu werden, beschädigte jedoch das Antriebssystem des Schiffes nicht, sodass es funktionsfähig blieb.

Der Träger, der sich derzeit im Roten Meer befindet, wird nach einem verlängerten neunmonatigen Einsatz voraussichtlich zur Reparatur nach Souda Bay in Griechenland fahren. Trotz des Vorfalls spielt das Schiff weiterhin eine zentrale Rolle in den US-Militäroperationen, wobei Tausende von Personal und Dutzenden von Flugzeugen die laufenden Angriffe in der Region unterstützen.

Die USS Gerald R. Ford (CVN-78), benannt nach dem 38. Präsidenten der Vereinigten Staaten, ist das Typschiff der neuesten Klasse nuklearbetriebener Flugzeugträger der US Navy und derzeit das größte und fortschrittlichste Kriegsschiff, das je gebaut wurde.