Der US-Botschafter in Portugal, John Arrigo, hat Lissabon aufgefordert, seine alternden F-16-Kampfjets durch Lockheed Martins F-35 zu ersetzen und bezeichnet ihn als "Tarnkappenjäger der fünften Generation", der die portugiesische Luftwaffe in die oberste europäische Liga bringen würde. Arrigo hob die Interoperabilität mit NATO-Verbündeten hervor und betonte, dass bereits mehr als 900 F-35 in Europa im Einsatz oder bestellt sind. Er stellte die Aufrüstung außerdem als Teil der Erreichung des Verteidigungsziels der NATO von 5 % des BIP bis 2035 dar, gegenüber Portugals derzeitigen 2 %.

Der portugiesische Verteidigungsminister Nuno Melo stellte fest, dass der Prozess zur Auswahl der Ersatzkämpfer noch nicht begonnen habe. Arrigo betonte, dass die F-35 zu etwa 25 % aus europäischen Komponenten besteht und Portugals Integration in die EU-Luftstreitkräfte stärken würde. Er sagte außerdem, die USA fördere "Risikoredaktionen" in den Beziehungen zu China, indem sie Cybersicherheit und Investitionsaufsicht sicherstellen, ohne Lissabon zur vollständigen Entkopplung zu zwingen.

Arrigo stellte den Vorschlag als Teil einer umfassenderen strategischen Partnerschaft dar und sagte, die USA bleiben Portugals "bester Partner", während potenzielle Gegner auf Abstand bleiben. Er schlug vor, dass Portugals Beziehungen zu den USA weiter gedeihen könnten, falls Lissabon seine Teilnahme an Chinas Belt and Road Initiative überdenkt, wie es Italien 2023 tat, und hob die Schnittstelle von Verteidigung, Technologie und Geopolitik im transatlantischen Bündnis hervor...