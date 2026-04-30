Der ursprüngliche Thor Regisseur möchte, dass die Figur ihren eigenen Logan-ähnlichen Film bekommt

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Die Leute mochten zwar den ersten Thor Film, aber als Thor: The Dark World kam und es schien, als hätte sich das Drama und die Schärfe zu stark erhöht, freuten sich die Fans, dass wir mit Thor: Ragnarok eine andere Richtung eingeschlagen haben. Dann änderte sich die Meinung erneut, denn Funny Thor blieb etwas zu lange in Thor: Love and Thunder.

Nun möchte der Regisseur des Originals Thor Kenneth Branagh eine völlig andere Interpretation der Figur sehen. So ähnlich wie Hugh Jackman, der Wolverine mit Logan abschickte. "Ich würde es lieben, wenn Chris Hemsworth und die anderen ihre eigene individuelle Abschlussgeschichte hätten, die Thor in eine glorreiche Dämmerung führt." sagte Branagh im Gespräch mit Business Insider.

Branagh hat eine ganz besondere Verbindung zu Thor. Nachdem er drei Filme gemacht hatte, die keine Erfolge waren, ging er zu Marvel und pitchte seinen eigenen Thor -Film. In den frühen Tagen des MCU waren Feige und Co. sich nicht ganz sicher, wie erfolgreich sie mit diesen Figuren sein würden, und so bekam Branagh eine Chance. Leider brauchte er nach ein paar intensiven Drehs eine Pause und kehrte nicht ins MCU zurück.

"Ich war definitiv bereit für noch einen, auf jeden Fall, aber nicht in diesem Moment. Marvel-Shootings sind intensiv. Die Marvel-Postproduktion ist intensiver – unglaublich aufregend, aber super intensiv. Ich musste auf jeden Fall die Rosen riechen. Kevin Feige war sehr verständnisvoll, ebenso wie die Besetzung. Ich brauchte eine Pause. Ein Teil von mir würde gerne meine Beziehung zu dieser Figur beenden. Ich wollte schon immer mehr machen und hatte tatsächlich ein paar Ideen, mehr im Bereich von James Mangolds brillantem Logan", erklärte Branagh.