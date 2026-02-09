Der ursprüngliche Rayman kehrt laut seinem Schöpfer Michel Ancel in HD zurück

Rayman-Schöpfer Michel Ancel hat in einem Interview mit Retro Gamer bestätigt, dass das Originalspiel in HD veröffentlicht wird. Ubisoft scheint große Pläne für das Jubiläum eines seiner berühmtesten Spiele zu haben, das viele Jahre lang das Gesicht von Ubisoft war.

Obwohl es noch keine offizielle Ankündigung von Ubisoft gab, hat der Schöpfer Folgendes gesagt: "Ich weiß nicht mehr genau, wann genau, aber es wird in HD sein und ich glaube, Ubisoft fügt noch ein paar weitere Checkpoints und Ähnliches hinzu, um es etwas weniger frustrierend zu machen."

Da haben wir es, eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse in der Welt der Videospiele wird irgendwann auftauchen. Wird es Teil dieses Rayman-Leaks zum 30. Jubiläum sein oder zu einem anderen Zeitpunkt?

Ubisofts Situation ist momentan nicht die beste, mit abgesagten Spielen, Verzögerungen bei anderen Projekten, Entlassungen und insgesamt einem unangenehmen Arbeitsumfeld angesichts all dieser Entscheidungen. Wir hoffen, dass Raymans Rückkehr dazu beiträgt, die Atmosphäre im Unternehmen und die Meinung der Spieler zu verbessern.

Freuen Sie sich auf die HD-Version von Rayman?