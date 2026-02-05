Ubisoft-Gewerkschaftsvertreter wollen, dass CEO Yves Guillemot zurücktritt

HQ

Vertreter der Ubisoft-Gewerkschaft fordern den Rücktritt von Yves Guillemot – dem CEO des Verlags. Dies geschieht, nachdem der Gaming-Riese angekündigt hatte, dass er umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen durchlaufen werde. Dies führte zur Absage und Verzögerung mehrerer kommender Titel, und es wird befürchtet, dass dies zu einer Massenabwanderung von Talenten aus Ubi führen wird.

Jemand, den die Vertreter der Solidaires Informatique, Marc Rutschlé und Chakib Mataoui, gerne verlassen würden, ist Ubisoft-CEO Yves Guillemot. In einem kürzlichen Gespräch mit Game Developer sagten sie, dass sich die Mitarbeiter nach dem Reset vom Top-Management verraten fühlen.

"Am Ende des Tages ist es seine Firma," sagte Rutschlé. "Aber alle um ihn herum sind nur Ja-Sager. Das war auch das Thema während des sexuellen [Belästigungs-]Skandals im Jahr 2020." Er fügte hinzu, dass er zwar gerne eine Veränderung im Top-Management sehen würde, aber "nichts" von Guillemot erwartet.

Mataoui kritisierte auch Guillemots Entscheidung, seinen Sohn zum Co-CEO der neuen Tochtergesellschaft zu ernennen, in der nun einige der größten Ubisoft-Franchises entwickelt werden. "Wenn man einfach seine weißen männlichen Freunde in [diese Jobs] setzt, fördert man keine Vielfalt und bekommt keine neuen Meinungen oder Ideen", sagte er und kritisierte Guillemot für den offensichtlichen Nepotismus. "Wir sind in einem kreativen Job. Wir brauchen neue Ideen, die uns helfen, großartige neue Spiele zu machen. Aber das haben wir nicht. Wir haben nicht diese kreative Einstellung."

"Die Situation im Moment ist, dass wir diesen Leuten nicht vertrauen," Mataoui fuhr fort und sagte, dass das Management seit 2020 die Beschwerden der Mitarbeiter nicht beantwortet habe. Rutschlé geht sogar so weit zu sagen, dass die Leute ein "Maß an Hass" auf Guillemot haben, das bedeutet, er solle "weitermachen".

Der innere Konflikt bei Ubisoft geht also weiter, und wir werden sehen müssen, ob das Schiff irgendwann umgedreht werden kann.