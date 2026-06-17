Der ursprüngliche Aston Martin Vanquish-Designer perfektioniert sein Design 25 Jahre später

HQ

Ian Callum ist der legendäre Designer, der uns den Jaguar F-Type und den C-X75 geschenkt hat, aber vor 25 Jahren schenkte er uns den ursprünglichen Aston Martin Vanquish, ein Design, das heute als ikonisch gilt. Callum selbst ist mit dieser Form nicht zufrieden oder fertig und hat sie nun perfektioniert.

Sein eigenes Designstudio, Ian Callum Designs, hat über Motor1 ein Redesign, oder vielmehr eine Verfeinerung, des Originals in einem speziellen Einzelstück vorgestellt, das einfach "Aston Martin Vanquish 25 by Callum" genannt wird.

"Es gab Dinge am [Original], die mich frustrierten... der Fensterrahmen bestand aus Teilen von Jaguar-Teilen von XK, ähnlich wie Gummiprofilen. Und sie kommen ans Ende, sind einfach total sitzend, und oh, das ist schrecklich. Und es war nicht das, was ich wollte... Ich wollte es noch einmal versuchen. Es war das einzige Auto, bei dem ich wirklich sagen konnte: 'Das bin ganz und gar ich.' Es war kein Team beteiligt. Außen war niemand sonst beteiligt, sodass ich mit Recht sagen konnte: 'Das ist mein Auto, und ich will es neu machen. Und es kommt sehr selten vor, dass man wirklich sagen kann: 'Das gehört ganz mir', sagt er.

Das Redesign kannst du unten sehen.