Der ehemalige ukrainische Parlamentspräsident Andrij Parubij wurde in Lwiw erschossen

Die neuesten Nachrichten über die Ukraine . Der ehemalige ukrainische Politiker Andrij Parubij ist in Lwiw erschossen worden. Berichten zufolge verübte ein als Kurier getarnter Schütze den Angriff, so dass die Behörden sich bemühten, den Täter zu identifizieren.

Andrij Parubij, der während der proeuropäischen Bewegung, die die Ukraine vor einem Jahrzehnt umgestaltete, eine herausragende Rolle spielte, war auch in hohen Sicherheitspositionen tätig, als das Land mit eskalierenden Konflikten im Osten des Landes konfrontiert war.

Führende Politiker in der Ukraine haben seinen Tod als verheerenden Verlust bezeichnet und seine Beiträge zur Landesverteidigung und zu demokratischen Reformen hervorgehoben. Die Ermittlungen dauern an, da die Beamten eine gründliche Suche nach den Verantwortlichen versprechen.

Selenskyj über X: "Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko und Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko haben gerade über die ersten bekannten Umstände des schrecklichen Mordes in Lwiw berichtet. Andrij Parubij wurde getötet. Mein Beileid gilt seiner Familie und seinen Angehörigen."