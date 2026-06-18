Der Trainer von Stade Brestois, Éric Roy, stirbt im Alter von 58 Jahren an Krebs

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Éric Roy, französischer Fußballtrainer und ehemaliger Spieler, der Stade Brestois in der vergangenen Saison berühmt zum Champions-League- (und Europadebüt) führte, ist im Alter von 58 Jahren nach dreieinhalb Jahren Kampf an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.

Roy wurde 2023 Cheftrainer von Brest, einem Team, das die meisten Saisons zwischen der zweiten und dritten Liga verbrachte. Seit der Saison 2019/20 bleiben sie in der Ligue 1, belegten 2023/24 den dritten Platz, was ihm die Auszeichnung als bester Trainer der Saison in Frankreich einbrachte, sowie die Qualifikation für die Champions League, wo sie es in die K.-o.-Playoffs schafften.

Vor Brest arbeitete Roy zwischen 2010 und 2011 als Trainer bei Nizza und übernahm anschließend Positionen als Sportdirektor bei Lens und Watford sowie als Berater für beIN Sports und France Télévisions. Als Spieler spielte er zwischen 1988 und 2004 für Lyon, Marseille, Sunderland, Nizza und Rayo Vallecano.

"Es ist schwer, die Worte zu finden, um das volle Ausmaß der Traurigkeit auszudrücken, die wir nach dem Tod unseres Trainers Éric Roy empfinden", sagte Brest in einer Stellungnahme. "Éric war eine inspirierende Person, die so viel für das Stade Brestois gegeben hat. Von den Fans geliebt und respektiert, half er, die schönsten Kapitel in der Geschichte des Vereins zu schreiben und ermöglichte ihm, beispiellose Höhen zu erreichen."