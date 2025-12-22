Der Trainer der Minnesota Timberwolves erhielt wegen unangemessener Sprache 35.000 Dollar

HQ

Die Minnesota Timberwolves überraschten am Samstag die Oklahoma City Thunder mit einem 112:107-Sieg und führten damit erst zur dritten Niederlage gegen die aktuellen NBA-Champions (25:3). Die Timberwolves schafften es, sich nach einer zehn Punkte-Niederlage nach dem ersten Viertel zu verbessern. Allerdings wurde ihr Trainer Chris Finch nach zwei technischen Fouls im ersten Viertel vom Spiel verwiesen.

Finch war wütend zu sehen, als er sah, dass einige Fouls gegen Thunder-Spieler nicht gepfiffen wurden, und schrie dem Schiedsrichter zu. Kameras hielten fest, wie wütend er war, als er verbal misshandelte, während er aus dem Gericht gezerrt wurde.

Infolgedessen hat die NBA bekannt gegeben, dass ihm eine Geldstrafe von 35.000 Dollar auferlegt wurde, wegen unangemessener Sprache gegenüber Spielleitern und weil er das Spielfeld nicht rechtzeitig verlassen hat.

Chris Finch arbeitet seit 2021 als Manager der Timberwolves und hat mit einer Sieg-Niederlagen-Bilanz von 227-170 die Trainer in den letzten beiden Saisons bis ins Western Conference Finale geführt.