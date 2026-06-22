Der Titel, die Prämisse und das erste Bild von Aardmans neuer Pokémon-Serie wurden enthüllt

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Wir haben frische neue Informationen vom Annecy Film Festival über das neueste Projekt des Stop-Motion-Animationsstudios Aardman, das eine Pokémon-Kollaboration sein wird. Das erste Artwork, die Prämisse und der Titel der Serie wurden enthüllt.

Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu konzentriert sich auf zwei Pokémon: Sirfetch'd und Pichu, während sie durch die Galar-Region reisen. Die Zusammenfassung lautet wie folgt auf der Pokémon-Website: "Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu ist eine epische Reise durch die Wildnis von Galar. Unsere Helden begeben sich auf eine tapfere Mission, um Pokémon in der gesamten Region zu helfen und zu schützen. Ihre Missionen verlaufen selten wie geplant, aber ihre edlen Taten formen ihre Freundschaft, während sie mutig ins Unbekannte treten. Gefahr, Allianzen, Rivalitäten, außergewöhnliche Pokémon und endloses Lachen erwarten sie."

Da Aardman ein britisches Animationsstudio ist, sollten wir nicht allzu überrascht sein, dass wir in die Galar-Region reisen werden, was Pokémons Version des Vereinigten Königreichs ist. Im ersten Kunstwerk, das für die Serie enthüllt wird, sehen wir Sirfetch'd mit Pichu, der auf seinem Schwert sitzt, und es sieht so aus, als würde es unwissentlich gleich von einer Klippe laufen. Auf dem Poster gibt es auch einen Fletchinder, vielleicht als tertiärer Charakter neben unseren beiden Hauptfiguren. Pichu wird wahrscheinlich eine Art Pokémon-Knappe für Sirfetch'd sein, ein bisschen wie eine niedlichere Version von Dunk & Egg aus Ritter der Sieben Königslande.

Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu wird 2027 veröffentlicht.