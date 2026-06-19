Tierpflegerin springt in das Krokodilgehege, um einen verletzten Jungen zu retten

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Ein Mann wurde wegen Verdachts auf versuchten Mord festgenommen, nachdem ein dreijähriger Junge im Krokodilgehege des Johnsons of Old Hurst Zoos bei Huntingdon, Cambridgeshire, schwer verletzt wurde. Es wird angenommen, dass Tracy Johnson, Tierpflegerin und Ehefrau des Besitzers Andy Johnson, das Gehege betrat, um den Jungen zu retten.

Der verhaftete Mann ist 30 Jahre alt und kommt aus Norfolk. Es heißt, er sei weder dem Jungen noch seiner Familie bekannt gewesen. Die Polizei von Cambridgeshire traf gestern Nachmittag am Unfallort ein, ebenso wie ein Luftrettungswagen, der den Jungen behandelte, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Es ist derzeit unklar, ob ein Tierangriff oder der Sturz ins Gehege die Ursache für die Verletzungen des Jungen ist.

Das Tropenhaus des Zoos, das das Krokodilgehege enthält, wurde "aus Respekt vor der Familie" geschlossen. Das Zoopersonal ist laut BBC weiterhin zum Einsatzort gekommen, um sich um die Tiere in der umgebauten Scheune zu kümmern.

Ein neues Museum sollte an diesem Wochenende auf dem Gelände eröffnet werden, um das 20-jährige Jubiläum des ersten Hofladens zu feiern. Es ist nun unklar, ob die Eröffnung stattfinden wird. Die Polizei spricht weiterhin mit Personen, die zum Zeitpunkt des Vorfalls im Zoo waren.