Der Stimmsprecher von Solid Snake offenbart, dass er nicht die ganze Geschichte von Metal Gear Solid versteht

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Metal Gear Solid wird als eines der einflussreichsten Spiele-Franchises aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Es brachte Kojima auf die Landkarte und lieferte uns unglaublich detaillierte Geschichten voller politischer Intrigen und ikonischer Charaktere. Einige dieser Geschichten sind allerdings etwas schwierig zu verstehen. Auch wenn du die Figur im Zentrum spielst.

David Hayter, der Synchronsprecher von Solid Snake, sagte, dass er zwar das Wesentliche versteht, aber nicht das ganze Bild versteht. "Verstehe ich die Geschichte von Metal Gear Solid? Im Grunde schon. Verstehe ich das alles? Absolut nicht... Ich fragte mich: 'Was bedeutet das?' Und sie sagten: 'Sag es einfach'", erinnerte er sich in einem Gespräch mit Fall Damage.

Es scheint, als hätte Hayter verstanden, dass die Tiefenschichten, die der Metal Gear-Reihe hinzugefügt wurden, sie so einzigartig machen. "Es gibt mehr Informationen. Es gibt mehr Charakterentwicklung. Es gibt mehr Details in der Geschichte, als man je aufnehmen kann, egal wie oft man sie spielt. Das ist es, was die Welt real, reich und liebenswert wirken lässt", sagte er.

Metal Gear mag etwas verworren sein, aber die Menschen, die dazu stehen, tun dies eifrig. Wir werden vielleicht nie einen brandneuen Titel im Franchise sehen, da Kojima gerade an neuen Projekten arbeitet, aber sie wird noch viele Jahre ein Fanliebling bleiben, vor allem dank ihrer übertrieben tiefgründigen, komplexen Geschichten.