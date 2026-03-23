Der spanische Flughafen verwandelt sich wieder in ein Flugzeugparkzentrum mitten im Iran-Krieg

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Ein abgelegener Flughafen in Teruel ist erneut zu einem temporären Parkplatz für Flugzeuge geworden, da der Iran-Krieg die globale Luftfahrt stört und Fluggesellschaften zwingt, Flotten umzuleiten oder zu landen.

Der Flughafen (eine der größten Lager- und Wartungsanlagen Europas) erwartet rund 20 Flugzeuge, darunter mehrere Flugzeuge von Qatar Airways. Während der COVID-19-Pandemie beherbergte der Standort über zwei Jahre hinweg bis zu 140 gegroundete Flugzeuge.

Das trockene, salzfreie Klima macht es ideal zum Schutz von Flugzeugen, und Fluggesellschaften nutzen es erneut als sicheren Standort, während Luftraumsperrungen und Treibstoffversorgung den Betrieb erschweren.

Laut Reuters sagt Flughafenmanager Alejandro Ibrahim, dass Unternehmen ihre Flotten und Routen "überarbeiten" und nach sicheren Standorten innerhalb Europas suchen. An manchen Tagen kommen bis zu 10 Großraumflugzeuge (zu den größten Verkehrsjets) ein.

Im Gegensatz zu typischen Flughäfen bearbeitet Teruel keinen Passagierverkehr, sodass Flugzeuge über längere Zeit auf dem Rollfeld stehen bleiben können. Die Anlage kann bis zu 250 Großraum- und 400 Schmalrumpfflugzeuge aufnehmen.

Betreiber sagen, die Planung bleibe ungewiss, da Entscheidungen Woche für Woche getroffen werden, je nachdem, wie sich der Konflikt entwickelt. Während die Nachfrage nach Lagerung für Aktivität sorgt, bleibt das Kerngeschäft des Flughafens die Wartung, und das hängt davon ab, dass Flugzeuge wieder in den Himmel gehen.