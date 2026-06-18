Der spanische Flügelspieler Víctor Muñoz ist Liverpools erster Neuzugang bei Iraola

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Liverpool ist aus dem Nichts im Rennen um Víctor Muñoz aufgetaucht, den jungen spanischen Mittelfeldspieler aus Osasuna, der es in den Kader von Luis de la Fuente für die Weltmeisterschaft geschafft hat (obwohl er im ersten Spiel nicht eingesetzt wurde), und hat zugestimmt, den 22-Jährigen für 40 Millionen Euro, 34,6 Millionen Pfund, zu verpflichten.

Diese Release-Klausel wird zwischen Osasuna und Real Madrid geteilt, wo er nach seiner Zeit in der Barcelona-Akademie eingestiegen ist. Muñoz wechselte in der Saison 2024/25 bei Ancelotti und wurde für 5 Millionen Euro im Rahmen eines Fünfjahresvertrags an Osasuna verkauft.

Nachdem er in seiner ersten Saison 7 Tore und 5 Vorlagen erzielt hatte, fühlten sich mehrere Vereine zu dem Flügelspieler hingezogen, der entweder links oder rechts spielen kann, und er schien Newcastle näherzukommen, doch Liverpool hat laut Fabrizio Romano einen schnellen und überraschenden Schritt gemacht und den Preis über Newcastles Absichten hinaus erhöht.

Muñoz ist Liverpools erster Neuzugang unter Andoni Iraola, der Arne Slot ersetzte. Er unterschreibt für sechs Saisons, aber Real Madrid behält das Recht, den Spieler nach Muñoz' erster Saison erneut zu kaufen.