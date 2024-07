Der Soundtrack von Deadpool & Wolverine ist vollgepackt mit einigen Knaller und Überraschungen

HQ

Marvel -Filme neigen trotz all ihrer kreativen Laster dazu, recht hervorragende Soundtracks zu liefern, wobei die Guardians of the Galaxy -Serie Awesome Mixes hier die Crème de la Crème ist. Es sieht jedoch so aus, als würden Shawn Levy, Ryan Reynolds und Hugh Jackman an dieser Front nach dem Thron greifen, denn der Soundtrack für den kommenden Deadpool & Wolverine wurde enthüllt und er bietet fantastische Songs und einige ungewöhnliche Überraschungen.

Der Soundtrack enthält einige erkennbare Pop-Hits wie Bye Bye Bye von *NSYNC, Glamorous von Fergie, Iris von The Goo Goo Dolls, einige Country-Hits wie I'm a Ramblin' Man von Waylon Jennings, ein bisschen Alt-Rock von Avril Lavigne (I'm With You ) und Green Day (Good Riddance ) und sogar Musik aus anderen Filmen wie You're the One That I Want von Grease und überraschenderweise (aber urkomisch) The Greatest Show aus dem von Hugh Jackman überschriebenen The Greatest Showman.

Es gibt noch ein paar andere, die sehr auf der Nase zu sein scheinen, wie Chris de Burghs The Lady in Red, das zweifellos einen Auftritt haben wird, wenn Lady Deadpool auftaucht.

Was wir jedoch mit Sicherheit wissen, ist, dass der Soundtrack pünktlich zur Weltpremiere am 26. Juli auch auf Vinyl erscheinen wird. Sie können es noch heute vorbestellen und sich ein Exemplar sichern.