Werft einen ersten Blick auf Lady Deadpool im neuen Deadpool & Wolverine Trailer

HQ

Das Multiversum gibt es im MCU schon eine ganze Weile, aber wenn es jemanden gab, der seine Verrücktheit wirklich nutzen konnte, dann war es Deadpool. Neben einigen alten Gesichtern aus früheren Marvel-Filmen erwarten wir auch einige andere Deadpools, die im kommenden Film ihren Auftritt haben werden.

Im Teaser unten erhalten wir unsere ersten Einblicke in Cowboy Deadpool und Lady Deadpool, und wir können uns vorstellen, dass es noch weitere geben wird, die im Laufe des Films eingestreut werden. Wir wissen bereits, dass Dogpool vorgestellt wird.

Es ist nicht mehr lange zu warten, bis Deadpool & Wolverine seinen Weg in die Kinos findet. Ab dem 26. Juli können wir sehen, wer und was es in dieses Multiversum-Abenteuer schafft.