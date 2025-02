Der Soundtrack von Arcane: Staffel 2 hat die Marke von 1,1 Milliarden Streams überschritten

HQ

Es stellt sich heraus, dass die zweite Staffel von Arcane nicht nur auf Netflix bei Kritikern und Fans sehr beliebt war, sondern auchLeague of Legends bei Musikliebhabern auf der ganzen Welt ein großer Erfolg.

Dies wurde von Riot Games bestätigt, denn in einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass der Soundtrack für die zweite Staffel der Serie inzwischen satte 1,1 Milliarden Streams auf der ganzen Welt überschritten hat. Der Soundtrack wurde am 23. November vollständig auf Streaming-Plattformen veröffentlicht, was bedeutet, dass sich der Soundtrack in den etwas mehr als zwei Monaten, die folgten, als sehr großer Hit bei den Fans erwiesen hat, so sehr, dass er auch auf den zweiten Platz der Billboard Global 200 Soundtracks Charts kletterte und damit die Soundtracks der Moana -Filme und sogar Mufasa: The Lion King schlug.

Der Soundtrack erreichte auch Platz 26 auf der Top 200 Albums chart und hat seit seinem Debüt allein in Großbritannien 60 Millionen Streams verzeichnet, wobei der Track "What Have They Done to Us " weltweit 17,2 Millionen Streams anhäufte, was zweifellos eine treibende Kraft für seine neu veröffentlichte Version ist.

Wir müssen abwarten, wie sich das auf den physischen Markt übertragen lässt, denn der Soundtrack wird in diesem Frühjahr eine physische Version erhalten, die auch verschiedene neue Remixe und zusätzliche Features enthält.