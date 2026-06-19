Der Slate-Truck soll sein Versprechen von einem Preis unter 25.000 Dollar halten

HQ

Wir hören schon seit einiger Zeit von Slate. Dieses mutige Start-up möchte insbesondere den US-Markt revolutionieren, indem es einen modularen und günstigen Elektro-Truck anbietet. Das bedeutet einen sehr erschwinglichen Einstiegspreis mit der Möglichkeit, viele, viele Funktionen hinzuzufügen, selbst nach dem ersten Verkaufspunkt.

Was ist also dieser Ausgangspreis? Sie sagten, es würde unter 25.000 Dollar liegen, doch dies wurde von Analysten und Experten als sehr ehrgeizig eingeschätzt. Allerdings hat The Autopian herausgefunden, dass Slate gestern versehentlich seine eigenen Preise auf ihrer Pre-Order-Website geleakt hat. Und ja, es sind 24.590 Dollar.

Die Produktion in den Vereinigten Staaten soll innerhalb der nächsten zwei Jahre beginnen, doch wie viele Start-up-Autohersteller steht Slate weiterhin vor der Herausforderung, ehrgeizige Pläne in die Realität umzusetzen. Ein Fahrzeug zu diesem Preis zu bauen und dabei die Rentabilität zu erhalten, ist berüchtigt schwierig, besonders im heutigen EV-Markt.

Ihr erstes Pitch-Video könnt ihr unten sehen.