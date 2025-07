Der schottische Eishockeyspieler Gary Kelly, 19, stirbt bei einem Sturz vom Balkon auf Ibiza

HQ

Gary Kelly, ein 19-jähriger schottischer Eishockeyspieler, ist auf Ibiza gestorben, als er vom Balkon eines Hotels stürzte. Der tödliche Unfall ereignete sich am Montag im Ibiza Rocks Hotel. Sein Verein, die Dundee Stars, veröffentlichte eine Erklärung. "Wir senden unsere Gedanken und unser Beileid an Garys Familie, Partner und alle seine Freunde in dieser extrem schwierigen Zeit."

Dundee beschrieb Kelly als "enorm talentiert und charismatisch, der eine große Zukunft vor sich hatte. Sein Verlust wird viele in der Eishockey-Community und darüber hinaus betreffen. Er wird schmerzlich vermisst werden."

Nach Angaben der örtlichen Behörden war der Tod ein Unfall. Aber es ist der zweite Todesfall, der sich unter den gleichen Umständen in diesem Hotel ereignet. Am 7. Juli stürzte ein weiterer Schotte, 26 Jahre alt, ebenfalls von einem Balkon in den Tod, was das Hotel dazu veranlasste, sein Musik- und Eventprogramm abzusagen.

"Unsere Priorität ist es, die Betroffenen und ihre Angehörigen in dieser unglaublich schwierigen Zeit zu unterstützen und die Behörden bei ihren Ermittlungen umfassend zu unterstützen. Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste haben und bleiben immer unsere höchste Priorität", sagte das Hotel (via The Guardian).