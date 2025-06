Der Schöpfer von Squid Game verlor bei den Dreharbeiten zur letzten Staffel zwei weitere Zähne

HQ

Der Schöpfer von Squid Game, Hwang Dong-hyuk, bestätigte, dass er während der Dreharbeiten zur letzten Staffel der Erfolgsserie zwei weitere Zähne verloren hat. Dies war auf den Stress zurückzuführen, der durch die Produktion der Serie verursacht wurde, worüber der Schöpfer bereits gesprochen hat.

"Ich dachte, es würde schon gut gehen, aber dieses Mal musste ich mir auch noch zwei Zähne ziehen." Hwang erzählte Entertainment Weekly. "In Staffel 1 musste ich etwa acht Zähne ziehen, und jetzt habe ich zwei weitere Zähne, und ich habe sie noch nicht wieder eingesetzt. Also warte ich auf sie."

Hwang Dong-hyuk hat jetzt etwa ein Drittel seiner Zähne verloren, als er die Show gedreht hat. Er hatte erwartet, dass die Dreharbeiten zu den Staffeln 2 und 3 weniger stressig sein würden, aber sie erwiesen sich als ihre eigene Herausforderung, da sie schnell zusammengestellt wurden. "Das Problem ist, dass wir für Staffel 2 und Staffel 3 in einem Rutsch drehen und schreiben mussten. Es war, als ob wir eine Staffel machen würden, und wir haben so gut wie möglich versucht, Staffel 3 so schnell wie möglich zu bringen", erklärte er. "Die Gesamtmenge war also viel größer, und wir mussten etwa ein Jahr lang drehen, was körperlich sehr anstrengend war."

Es scheint, als hätte der Schöpfer von Squid Game alles in diese letzte Staffel der Serie gesteckt, die am 27. Juni auf Netflix ausgestrahlt wird.