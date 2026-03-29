Der Schöpfer von Peaky Blinders enthüllt die Twist im Fight-Club-Stil, die er fast in The Immortal Man eingebaut hätte.

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Peaky Blinders ist zu 90 % die Tommy-Shelby-Serie, aber es gibt bestimmte Nebenfiguren, die die Serie wirklich zum Leben erwecken, manchmal sogar Szenen von Cillian Murphy selbst stehlen. Alfie Solomons, gespielt von Tom Hardy, ist eine solche Figur. Er war so ein Fanliebling, dass Hardy es schaffte, Knight zu überreden, ihn für die fünfte und sechste Staffel der Serie zurückzuholen, obwohl er scheinbar am Ende der vierten Staffel getötet wurde.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter enthüllt Knight, dass es ursprünglich die Idee gab, Alfie tot zu halten, aber diese Szenen dennoch zu belassen. In den Staffeln 5 und 6 sprechen Tommy und Alfie immer nur miteinander. Die Idee, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, war, dass der Film The Immortal Man enthüllt, dass Alfie die ganze Zeit tot war und Tommy nur als eine weitere Einbildung erscheint, wie seine verstorbene Frau Grace.

"Ich hatte eine Idee, über die ich bisher nicht wirklich gesprochen habe. Seit er in Staffel vier am Strand von Margate erschossen wurde, sieht man Tommy und Alfie nur noch allein zusammen. Ich dachte, vielleicht taucht [Alfie] auf, und wir merken, dass er die ganze Zeit tot war. Ich hätte das fast getan, aber ich habe es nicht getan, aber das war ein Gedanke", erklärte Knight.

Peaky Blinders: The Immortal Man ist während der gesamten Laufzeit des Films voller Wendungen, daher wäre dieser Film vielleicht zu viel für unser Gehirn gewesen. So oder so ist es eine interessante Idee, die sicherlich noch jahrelang Fan-Theorien anheizen wird.