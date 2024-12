Der Schöpfer von Charlie the Unicorn schlägt bei WB zurück, nachdem MultiVersus seine IP verwendet hat

HQ

Charlie das Einhorn war eines der ersten Dinge, die auf YouTube viral gingen. Mit Millionen von Aufrufen war die Zeichentrickserie ebenso seltsam wie ansprechend für ein jüngeres Publikum, und es scheint, dass einige Leute, die bei MultiVersus arbeiteten, ziemliche Fans der Kurzfilmserie von FilmCow waren.

In einem inzwischen gelöschten Beitrag auf Twitter/X zeigten MultiVersus eine farbenfrohe Version von Reindog, die sie Charlie nannten. Reindogs Variante in dem Kurzfilm hatte ein Horn, wie ein Einhorn, und war bunt. Jason Steele, der Schöpfer von Charlie the Unicorn, wurde vorher nicht über diese Anspielung informiert, und er ist nicht sehr glücklich darüber.

"MultiVersus ist ein Spiel von Warner Bros., einem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 40 Milliarden Dollar. Hier verwenden sie meine Arbeit ohne Erlaubnis, um für ihr Spiel zu werben", zitierte er den ursprünglichen Beitrag auf Twitter.

"Wir alle spielen hier schnell und locker mit dem Recht des geistigen Eigentums, aber wenn man ein Milliarden-Dollar-Unternehmen ist, das für sein Horde-Spiel für geistiges Eigentum wirbt, sollte man zumindest die Erlaubnis einholen, die Arbeit anderer Leute zu verwenden." Steele fuhr fort.

Charlie das Einhorn ist ein Stück Internetgeschichte, was anscheinend bedeutet, dass es sich um Freiwild handelt. Es ist interessant, wie in den Kommentaren zu Steeles Beitrag hervorgehoben wurde, dass, wenn die Situation umgekehrt würde, FilmCow in YouTube-Takedowns ertrinken würde.

