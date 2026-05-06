Der Ryanair-Chef fordert ein Verbot der morgendlichen Getränke am Flughafen

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Ein Männerurlaub könnte am Flughafen Wetherspoons beginnen. Ein Junggesellinnenabschied braucht einen frühen Start einer Party, die in einem anderen Land endet. Die Tradition, am Flughafen etwas zu trinken, ist eine, die viele teilen, aber sie ist nicht immer die klügste Entscheidung. Ryanair-Chef Michael O'Leary ist der Ansicht, dass Alkoholkonsum am Flughafen zu schlechtem Verhalten auf Flügen führt, und fordert ein Verbot von frühmorgendlichen Flughafengetränken.

Im Gespräch mit der Times sagte O'Leary: "Ich verstehe nicht, warum irgendjemand in Flughafenbars Menschen um fünf oder sechs Uhr morgens bedient. Wer muss zu dieser Zeit schon Bier trinken?"

Flughafenbars folgen im Vereinigten Königreich nicht an die Beschränkungen, die andere Alkoholgeschäfte tun. O'Leary ist der Ansicht, dass diese Regeln, die das Ausschenken von Alkohol bis später am Vormittag verbieten, auch für Flughafenbars gelten sollten. Er äußerte sich nicht, ob er die Trinkstunden auf Flügen einschränken würde.

"Wir sind vernünftig verantwortlich, aber diejenigen, die nicht verantwortlich sind, die davon profitieren, sind die Flughäfen, die diese Bars um fünf oder sechs Uhr morgens öffnen und während Verzögerungen gerne so viel Alkohol schicken, wie sie wollen, weil sie wissen, dass sie das Problem an die Fluggesellschaften exportieren werden, " fuhr O'Leary fort.

Ryanair kündigte im Januar 2025 an, rechtliche Schritte gegen störende Passagiere einzuleiten, um Verluste bei einer Flugumleitung zu decken. Im Vereinigten Königreich ist es derzeit illegal, betrunken in einem Flugzeug zu sein, und Straftäter können bis zu 5.000 Pfund angeklagt werden und mit bis zu zwei Jahren Haft rechnen.