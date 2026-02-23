Der Roguelike-Deckbuilder Handmancers tritt wegen Slay the Spire 2 von seinem Veröffentlichungsdatum zurück

HQ

Letzte Woche kündigte Slay the Spire 2 nicht nur an, dass es den Vier-Spieler-Koop in seine erfolgreiche Roguelike-Deckbuilding-Formel einführen wird, sondern auch nächste Woche, am 5. März, im Early Access erscheinen wird. Das ist großartig für alle, die sich auf das Spiel freuen, aber mindestens ein Entwickler bemüht sich, diesem Dampfzug im Veröffentlichungskalender aus dem Weg zu gehen.

Handmancers, ein Roguelike vom Entwickler 58BLADES, gab bekannt, dass es am 9. März erscheinen wird. Diese Enthüllung erfolgte einen Tag vor den Informationen zum Veröffentlichungsdatum über Slay the Spire 2. Jetzt rudert der Entwickler etwas zurück, da er weiß, dass es die Veröffentlichungsverkäufe des Spiels beeinträchtigen würde, es gleichzeitig mit Slay the Spire 2 zu veröffentlichen.

"Du wirst es spielen, wir werden es spielen, alle werden es spielen. Wir sind riesige Fans und wahnsinnig aufgeregt. Aber einen Deckbuilder in derselben Woche wie Slay the Spire 2 zu starten? Ja... wir wären völlig am Boden zerstört", schrieb 58BLADES in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Die Pläne haben sich geändert, Handmancers nun in naher Zukunft zu veröffentlichen, aber das ermöglicht es dem Entwickler, weiterhin an Dingen wie Balance, Feinschliff und weiteren Features zu arbeiten, die das Spiel beim Erscheinen glänzen lassen.