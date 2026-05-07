Der Regisseur der Dying Light-Reihe tritt zurück, um ein neues Kapitel zu erkunden

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Tymon Smektala, der Franchise-Regisseur von Dying Light beim Entwickler Techland, tritt von seiner Rolle zurück. Dies geschieht nach fast vier Jahren mit Smektala an der Spitze von Dying Light und mehr als dreizehn Jahren im gesamten Unternehmen.

"Nach Jahren mit Dying Light beginne ich ein neues Kapitel. Es war eine unglaubliche Reise, und ich bin stolz auf das, was wir aufgebaut haben", schreibt Smektala auf LinkedIn. Er dankte den Mitarbeitern bei Techland für ihre "Leidenschaft, Energie und gemeinsamen Ehrgeiz, Dying Light zum ultimativen Zombie-Erlebnis zu machen."

Wir wissen nicht, wohin Smektalas Karriere ihn als Nächstes führen wird, aber er macht einen großen Schritt weg von einer Franchise, die ihm schon lange am Herzen liegt. Smektala war nicht immer Spieledesigner und arbeitete auch als Rapper, Performer und Chefredakteur bei einem Verlag. Wirklich ein Allrounder, und dennoch hoffen wir, dass ein Mann, der so leidenschaftlich für Spiele und großartige Erlebnisse ist wie Smektala, in unserem Medium bleiben wird. Sehen Sie sich unser Interview mit ihm für Dying Light: The Beast an, um mehr über seine Liebe zu seiner nun ehemaligen Franchise zu erfahren.