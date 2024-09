Der Prolog zu The Acolyte jetzt auch als Comic erhältlich

HQ

Vor einiger Zeit wurde offiziell gemacht, dass wir keine Fortsetzung von The Acolyte bekommen werden, aber die Geschichte geht als Comic weiter, oder besser gesagt, beginnt. Star Wars: The Acolyte - Kelnacca ist der Name dieses Spiels und es basiert auf dem Wookie dieses Namens, den wir im Comic gesehen haben.

Cavan Scott ist der Autor und er sagte, dass die Serie die Lücke zwischen den Kurzgeschichten und Comics über die Ära der Hohen Republik bis zur TV-Serie füllen wird.

"Es war so aufregend, eine Linie von The Acolyte zurück zur Ära der Hohen Republik zu ziehen, die wir in Comics, Büchern, Audio und Animation aufgebaut haben. Kelnacca ist die perfekte Figur, um die Lücke zwischen der Zeit von Leslye Headlands spektakulärer Serie und dem Zeitalter von Starlight Beacon, der Bedrohung durch Marchion Ro und dem marodierenden Nihil zu schließen", sagte Scott in einem Interview.

"In diesem Comic erfahren wir mehr über einen der faszinierendsten Aspekte des Designs von Kelnacca: die Bedeutung hinter diesen mysteriösen Tattoos. Auf dem Weg dorthin werden wir den Kampf eines Padawan und eines Meisters sehen, der stoisch, weise und letztendlich ein wahrer Praktizierender des Lichts und des Lebens ist."

Es wird von Marvel Comics veröffentlicht und enthält auch ein Interview mit Joonas Suotamo, der Kelnacca in der Serie verkörperte und auch die Rolle von Chewbacca übernommen hat. Die Ausgabe ist am 4. September erschienen und unten seht ihr eine kleine Auswahl sowohl des Titelbildes als auch einiger Seiten aus der Serie.