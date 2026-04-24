Der Projektleiter von BioWare erklärt, warum wir noch keinen richtigen Mass Effect 4 Teaser gesehen haben

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Michael Gamble, der Projektleiter des nächsten Mass Effect, hat uns eine kurze, wenn auch verständliche Erklärung gegeben, warum wir bisher keinen nennenswerten Hinweis auf das kommende Spiel gesehen haben. BioWare arbeitet intensiv am neuen Mass Effect (ist es inzwischen Teil 4 oder 5? Ich kann mich nie erinnern), und obwohl die Vorfreude groß ist, scheint es noch eine Weile von unserem ersten richtigen Trailer entfernt zu sein.

Als Gamble auf Bluesky gefragt wurde, warum wir keine weiteren Informationen zum Spiel gesehen haben, schrieb er: "Ich bin nur beschäftigt mit der Arbeit. Nicht viel Zeit für Teas." Um fair zu sein, sagte der Fan, der nach einem Tease fragte, dass es seit November 2025, also noch nicht einmal sechs Monaten, ruhig gewesen sei.

Jedes Jahr, am N7-Tag, seit das Spiel 2020 erstmals vorgestellt wurde, hören wir ab und zu ein paar Informationen oder bekamen hier und da einen Screenshot, aber nichts wirklich Substanzielles, worauf wir uns einsetzen konnten. Gamble antwortete später auf seinen eigenen Kommentar und sagte, er sei "demütig und überrascht", dass seine erste Aussage in die Nachrichten gelangte. Wenn Menschen jedoch nichts zum Reden haben, klammern sie sich an das kleinste Detail.

Es ist gut, dass das Team von BioWare hart am nächsten Mass Effect arbeitet. Fans sind vorsichtig optimistisch bezüglich der Rückkehr der Weltraumoper, aber wir wissen alle, wie viel Druck BioWare gerade auf den Schultern lastet. Dies ist nicht nur die Rückkehr eines der beliebtesten Sci-Fi-RPG-Franchises aller Zeiten, sondern auch zu einer Zeit, in der BioWares Zukunft auf dem Spiel steht und Konkurrenz von anderen Spielen aufsteigt, die die Mass Effect-Formel in neue und spannende Richtungen lenken wollen.