Der Pornhub-Traffic in Großbritannien halbiert sich, nachdem die Regeln zur Altersüberprüfung in Kraft getreten sind

HQ

Pornhub mag eine der meistbesuchten Websites der Welt sein, aber diese Dominanz hat in Großbritannien einen plötzlichen Schlag erlitten. Nur zwei Wochen, nachdem strenge Altersüberprüfungen im Land obligatorisch wurden, hat sich der Traffic der Website fast halbiert und mehr als eine Million Besuche verloren.

Laut Daten von Similarweb (via Financial Times) gingen die Besuche von Pornhub zwischen dem 24. Juli und dem 8. August um 47 % zurück, von durchschnittlich 3,2 Millionen täglichen Besuchen im Juli auf 2 Millionen Anfang August.

"Wie wir in vielen Ländern auf der ganzen Welt gesehen haben, gibt es oft einen Rückgang des Traffics für konforme Websites und einen Anstieg des Traffics für nicht konforme Websites." Pornhub sagte der Financial Times. XVideos verzeichnete einen ähnlichen Rückgang von 47 %, während der xHamster-Traffic im gleichen Zeitraum um 39 % zurückging.

Die von Ofcom durchgesetzten Regeln verlangen von Websites für Erwachsene, das Alter der Nutzer durch ID-Uploads, Kreditkartendaten oder Gesichtsscans zu überprüfen. Der Schritt fiel mit einem Anstieg der VPN-Nutzung in Großbritannien zusammen, was die Frage aufwirft, wie viel Datenverkehr ins Ausland verlagert wurde.

Während große Websites wie Pornhub die Überprüfungen implementiert haben, haben einige kleinere, nicht konforme Websites einen Anstieg des Traffics verzeichnet. Die Ofcom ermittelt nun gegen vier Unternehmen, die über 30 Pornoseiten betreiben, wegen möglicher Nichteinhaltung.

Der Online Safety Act zielt darauf ab, unter 18-Jährigen den Zugriff auf pornografisches und anderes schädliches Material im Internet zu verwehren, aber seine Einführung hat Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und Debatten über die Meinungsfreiheit ausgelöst. Was hältst du von dieser Maßnahme?