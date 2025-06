Der Overture-DLC von Lies of P ist jetzt verfügbar

HQ

Wir wussten, dass der Overture-DLC von Lies of P diesen Sommer erscheinen würde, aber wir haben nicht erwartet, dass er direkt zusammen mit einem brandneuen Trailer erscheinen würde, der mehr Gameplay aus der winterlichen Erweiterung zeigt.

Auf dem Summer Game Fest bekamen wir Lies of P, Overture auf der Hauptbühne zu sehen, und wenige Augenblicke später enthüllte ein Fade-to-Black, dass das Veröffentlichungsdatum heute, am 6. Juni, ist. Wenn du dich also nach mehr Soulslike-Action gesehnt hast, kannst du dir den DLC jetzt schnappen.

Der Overture-DLC von Lies of P bietet mehr Schwierigkeitsoptionen für Spieler, neue Waffen, Feinde und eine Geschichte, die uns in die Stadt der Vergangenheit von Krat führt. Seht euch unten den Trailer vom Summer Game Fest an: