Der Ölpreis erreicht den höchsten Stand seit 2022

HQ

Obwohl weiterhin ein Waffenstillstand gilt, scheint es, als seien die USA und der Iran einem festen Friedensabkommen nicht näher gekommen, weshalb die Straße von Hormus weiterhin geschlossen ist, wobei in den letzten Tagen nur ein Rinnsal von Frachtschiffen durch den wichtigen Wasserweg gefahren ist.

Die Ölpreise schwanken stark, da die Welt auf die scheinbar unberechenbare Botschaft beider Parteien reagiert hat, doch der Gesamttrend ist eindeutig.

Wie die BBC berichtet, stiegen die Preise für Rohölfässer heute um fast 7 % auf 126,31 US-Dollar – ein historischer Höchststand seit 2022, der dann durch Russlands Invasion in der Ukraine ausgelöst wurde. Dies ist eine Reaktion auf weitere militärische Aktivitäten im Iran, da der Waffenstillstand möglicherweise nicht mehr lange hält.

Das US Central Command hat offenbar einen Plan für eine Welle von sogenannten "kurzen und kraftvollen Angriffen" auf den Iran vorbereitet, um die aktuelle Pattsituation zu durchbrechen, wie von Axios berichtet.

Etwa 20 % des weltweiten Öls und des verflüssigten Erdgases (LNG) passieren normalerweise die Meerenge.