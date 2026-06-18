Der neue Google Home-Lautsprecher bietet einen 360-Grad-Klang und eine tiefere Integration mit Gemini

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Im Herbst 2025 deutete Google an, dass es an einem brandneuen Google Home-Lautsprecher arbeitet, der irgendwann Mitte 2026 erscheinen soll. Und heute können Vorbestellungen für den neuen Google Home-Lautsprecher aufgegeben werden, der laut Engadget am 25. Juni 2026 erhältlich ist.

Das Google Home wurde entwickelt, um klaren 360-Grad-Ton in einem noch kompakteren Gehäuse zu liefern. Und in Kombination mit Googles TV Streamer kann es Stereo-Audio bereitstellen, wenn man Filme schaut.

Die Außenseite des Lautsprechers ist mit einem 3D-Strickstoff aus recycelten Materialien bezogen und wird in vier Farben erhältlich sein: Haselnuss, Porzellan, Jade und Beere. Eine weitere Änderung ist, dass Google statt Indikatorleuchten hinter der Mesh-Abdeckung des Lautsprechers einen LED-Ring um die Basis des Lautsprechers gewählt hat, um dynamischeres Feedback zu geben, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist und Befehle hören oder Fragen beantwortet werden kann.

Das Google Home ist außerdem fest mit Gemini als primärer digitaler Assistent integriert. Der Lautsprecher kann Gemini nutzen, um Dinge wie kompliziertere oder mehrstufige Befehle auszuführen, wie zum Beispiel alle Lichter im Raum dimmen, Musik abspielen und einen Timer mit einer einzigen Anfrage einstellen, oder Gemini bitten, ein Rezept für ein bestimmtes Gericht zu finden, bevor er diese Zutaten auf die Einkaufsliste setzt.

Wenn Sie das "volle Potenzial des Lautsprechers" nutzen möchten, benötigen Sie ein Abonnement für Google Home Premium. Mit einem Standardtarif erhalten Nutzer Zugang zu Gemini Live, das "tiefere, freiere Chatbot-ähnliche Gespräche" sowie erweiterte Automatisierungsfunktionen bietet. Mit einem Premium-Tarif gibt es zusätzliche Funktionen, darunter das KI-gestützte Home Brief, das alle Ereignisse zusammenfasst, die von kompatiblen Überwachungskameras, Video-Türklingeln "und mehr" verfolgt werden, sowie KI-basierte Benachrichtigungen und die Heimvideo-Historie.

Der neue Google Home-Lautsprecher ist jetzt für 100 US-Dollar vorbestellbar. Der Verkauf beginnt am 25. Juni 2026.