Der NASA-Satellit zeigt, dass Mexiko-Stadt um 2 Zentimeter pro Monat sinkt

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Mexiko-Stadt ist eine der größten Städte mit der schnellsten Senkung der Welt, was bedeutet, dass sie langsam im Boden absinkt, mit einer Rate von fast 35 Zentimetern pro Jahr. Dies liegt daran, dass die mexikanische Hauptstadt auf einem Grundwasserleiter errichtet wurde und umfangreiche Grundwasserpumpen, kombiniert mit der Belastung der städtischen Entwicklung von fast 20 Millionen Menschen, zur Verdichtung des alten Seebodens darunter geführt hat.

Dieses Problem wurde erstmals 1925 von einem Ingenieur dokumentiert, und NASA-Studios zeigen, dass die Stadt schneller absinkt, was Schäden an der Infrastruktur verursachen kann. Woher sollen sie das wissen? Aufgrund von verfolgten Informationen von NASA-Satelliten, insbesondere vom NISAR, einem im Juli 2025 gestarteten Radarsatelliten, der subtile Bewegungen im Land verfolgt, und Messungen zwischen Oktober 2025 und Januar 2026 während der Trockenzeit in Mexiko-Stadt aufnahm.

Sie stellten fest, dass einige Teile der Stadt jeden Monat um mehr als einen halben Zoll (über 2 Zentimeter) absinken. Obwohl dies für die dort lebenden Menschen kaum wahrnehmbar ist, kann es Schäden an der Infrastruktur verursachen, insbesondere unterirdisch wie in der Metro.

Ein visuelles Beispiel ist der Engel der Unabhängigkeit, ein berühmtes Wahrzeichen am Paseo de la Reforme, das 1910 zur Erinnerung an das erste Jahrhundert der mexikanischen Unabhängigkeit erbaut wurde und dessen Basis 14 Stufen hinzugefügt werden musste, da das umliegende Land allmählich absinkt.