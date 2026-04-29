Der nächste Suchmodus von YouTube fühlt sich eher wie ein Gespräch an

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Google bringt eindeutig KI-Suche auf fast alle seine Produkte ein, und Youtube ist damit nicht unbekannt. Laut Engadget ermöglicht eine neue Funktion namens Ask YouTube, dass Sie komplexe Fragen stellen und "umfassende Ergebnisse erhalten, die Video und Text umfassen, um anschließend Nachfragen zu stellen, um tiefer einzutauchen". Leider muss man in den USA leben, um diese experimentelle Funktion auszuprobieren, und sie ist ab heute bis zum 8. Juni für Premium-US-Abonnenten ab 18 Jahren verfügbar.

Zuerst musst du die Funktion in deinem Konto aktivieren. Dann können Sie auf den neuen "YouTube fragen"-Button in der Suchleiste klicken und sehen Prompt-Vorschläge. Du kannst natürlich auch deine eigene einschreiben, zum Beispiel "Plane einen dreitägigen Roadtrip zwischen San Francisco und Santa Barbara". Nachdem Sie ein Ergebnis erhalten haben, können Sie Folgefragen ausprobieren oder aus vorgeschlagenen Prompts wählen, die Sie ausführlicher untersuchen möchten.

Dies wurde von The Verge getestet und, wie es bei KI bei neuen und aktuellen Ereignissen oft der Fall ist, ergab eine der Suchanfragen zu einem Steam Controller faktisch falsche Informationen.

Die Zeit wird zeigen, wie gut diese neue KI-Suche unter Youtube-Nutzern ankommt.